Alfredo Adame le responde a Carlos Trejo su ‘emotivo’ mensaje navideño: “Está obsesionado conmigo”.

Una de las rivalidades más grandes que nos ha dejado los últimos años en el mundo del espectáculo, es la que sostienen el presentador de televisión Alfredo Adame y Carlos Trejo, quienes estuvieron a nada de enfrentarse en una pelea callejera.

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La controversial relación que existe entre Alfredo Adame y Carlos Trejo cada vez se torna más complicada, y es que el día de ayer, salió a la luz un particular mensaje navideño que le mandó el cazafantasmas a su eterno rival.

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, el escritor del popular libro Cañitas, escribió que en esta época de Navidad y Año Nuevo es una muy buena oportunidad para reconciliarse con las personas.

Dentro de esta gran, gran reflexión, quiero decirle al señor Adame, si este año lo ofendí, lo humillé y lo sobajé, de todo corazón quiero decirle que no me arrepiento. Le deseo lo peor y que este año voy a seguir siendo su peor pesadilla. Y ojalá se la pase como está, solo como un perro

Con estas fuertes palabras, el llamado cazafantasmas compartió con sus miles de seguidores los sentimientos que tiene por su eterno rival Alfredo Adame, quien no guardó silencio y le respondió de manera contundente.

De una forma muy original y fiel a su estilo, Alfredo Adame reveló que Trejo está completamente obsesionado con él; además, afirmó que gracias a él Carlos Trejo se volvió famoso.

Pobre diablo, está obsesionado conmigo. Ya lo metí a la cárcel un año y medio y ya lo corrí de la tele 9 años. Es un pobre diablo perdedor, yo lo hice famoso

El presentador de televisión también recordó el momento en que Carlos Trejo publicó en redes sociales sus números personales, todo con la finalidad de que fuera atacado por ese medio.

Sacó en un cartel mis números y luego en Facebook publicó mis números. Él creyó que me iba a hacer un daño y me llegan miles de WhatsApp en donde me admiran, me halagan y muestras de cariño, si él cree que me fastidio pues le salió chueco el tiro

De acuerdo con las declaraciones del actor, la mayoría de los mensajes que recibió fueron de apoyo y admiración a su persona.

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