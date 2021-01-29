Exatlón: La gimnasta Ana Lago de Titanes enamora y cautiva a todos en Instagram con atrevidas fotografías.

Ana Lago es una de las competidoras que ha conquistado a los fans de Exatlón México y a sus seguidores, quienes no paran de elogiar sus fotografías más atrevidas en Instagram.

La concursante del equipo de Titanes ha conquistado las redes sociales con atrevidas instantáneas en las que presume su escultural cuerpo, posando con sensuales atuendos.

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Ana Lago ama la disciplina que practica

Además de su evidente pasión por la gimnasia, la disciplina que practica, ha demostrado su pasión por el deporte en general y tiene pasatiempos como nadar frecuentemente junto a su mascota.

Por las imágenes que publica en Instagram, Ana Lago también es una fanática de los viajes y le gusta recordarlos con la publicación de instantáneas.

Ana Lago ha demostrado ser una atleta que también plasma su amor por la gimnasia en fotos que sube constantemente a sus redes sociales.

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Este deporte ha dejado en ella una figura de ensueño que no duda en presumir con algunos atuendos que la dejan bastante al descubierto.

Ana Lago es originaria de Nuevo León y tiene 25 años. Ha sido la ganadora de dos medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2010.

En los Juegos Panamericanos Guadalajara, ganó una medalla de oro y una medalla de bronce con la cual se convirtió en la primera mujer mexicana de oro en Gimnasia Artística.

La atleta participó en la primera temporada de Exatlón México en donde comenzó a ganar seguidores debido a su gran desempeño en los circuitos.

La competidora también disfruta el baile

A la competidora de Exatlón tambien le gusta bailar, pues ha compartido varios a través de la plataforma TikTok, donde presume su talento para realizar complicadas coreografías y moverse al ritmo de la música electrónica.