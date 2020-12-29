No te pierdas el especial ‘En Sus Batallas’ del gran compositor Armando Manzanero el próximo domingo.

El pasado 28 de diciembre se dio a conocer el lamentable deceso del maestro Armando Manzanero, quien cosechó innumerables éxitos a lo largo de toda su trayectoria y vida profesional. El cantante partió a los 85 años debido a problemas aparentemente derivados del Covid-19, según informaron familiares del reconocido yucateco.

Por ello, tenemos preparado un programa especial para honrar la memoria del cantante mexicano, quien es considerado uno de los máximos exponentes de las baladas y boleros a nivel mundial.

Prepárate para sintonizar ‘En Sus Batallas’, dedicado al único e inigualable compositor latino. Revive la trayectoria, logros, vida y obra del fallecido Armando Manzanero en un programa que te hará vibrar.

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Antes de partir, el querido maestro vivió inolvidables momentos que marcaron su trayectoria artística, pues fue homenajeado con el espacio cultural ‘La Casa Manzanero’ el pasado 11 de diciembre en su natal Mérida, Yucatán.

El artista se reunió junto al gobernador Mauricio Vila, quien se encargó de inaugurar el recinto cultural adornado con fotografías, artículos, muebles y otros objetos importantes en la vida del compositor.

Entre otros de sus logros, Armando Manzanero ganó un premio Grammy, escribió grandes canciones para reconocidos cantantes e interpretó múltiples temas que marcaron la vida de millones de admiradores en todo el mundo.

‘Esta Tarde Vi Llover’, ‘Somos Novios’, ‘Adoro’, ‘La Media Vuelta’, ‘Nada Personal’, ‘Aquel Señor’ y otras maravillosas canciones marcaron el repertorio musical del entrañable maestro yucateco.

No te pierdas el próximo domingo 3 de enero el especial ‘En Sus Batallas’ de Armando Manzanero por Azteca UNO, y forma parte del maravilloso homenaje que tenemos preparado para ti.

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