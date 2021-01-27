Daniel Corral y Antonieta Gaxiola presumen el gran amor que se tienen en redes sociales. (FOTO)

Una de las parejas que surgieron en las encantadoras playas de Exatlón México y es admirada por los millones de seguidores del programa deportivo, es la de Daniel Corral y Antonieta Gaxiola, quienes han dado a conocer su historia de amor a través de las redes sociales.

Te puede interesar: Aristeo Cázares reveló que tendría más energía en Exatlón si estuviera Caro Mendoza 'Sunshine'.

La linda pareja continúa hasta la fecha, compartiendo sus éxitos deportivos y personales en las diferentes plataformas digitales.

Y es que el gimnasta y la ciclista derrochan amor y casi siempre se dejan ver juntos, apoyándose el uno al otro, demostrando que unidos pueden lograr grandes cosas.

Hay que recordar que Daniel Corral y Antonieta Gaxiola entraron juntos a la primera temporada de Exatlón México y, al parecer en aquellos circuitos y playas, el amor entre ambos se consolidó de manera importante.

Pero, lo que más tomó por sorpresa en sus seguidores, fue que recientemente ambos anunciaron su compromiso, con lo que pronto veremos a los atletas llegar al altar.

Luego de comunicar la sorprendente noticia por medio de las redes sociales, las felicitaciones no se hicieron esperar, pues para muchos es una de las mejores relaciones que se ha formado a lo largo de cuatro temporadas de Exatlón México.

También te puede interesar:Casandra Ascensio acusa que existe una conspiración en su contra en Exatlón: Titanes vs Héroes.

Recordemos que durante su participación en Exatlón, Daniel Corral tuvo junto con Ana Lago una de las mejores participaciones en la carrera de relevos que hasta la fecha es recordada por los millones de fans del programa deportivo.

