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En Vivo

En TV Azteca tenemos el mejor especial para recibir el año nuevo lleno de música y diversión ¡Feliz 2021!

Te esperamos este jueves en punto de las 7:30 p.m.

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TV Azteca|TV Azteca

Escrito por: Redacción Azteca UNO

Vive una noche de música y diversión desde casa junto a la familia Azteca en nuestro espcial ¡Feliz 2021!
En la Ciudad de México, Sergio Sepúlveda, Carmen Muñoz, Penélope Menchaca y "Capi" Pérez con una súper invitada especial: Michelle Vieth, te esperan junto con Cynthia Rodríguez, La Chupitos y Brandon Peniche, quienes nos presentarán los mejores muicales a cargo de Alejandra Guzmán, Danna Paola, Vadhir Derbez, Aracely Arámbula, La Oreja de Van Gogh, Sonora Santanera y muchos más.
También, desde Nueva York, William Valdés y Sofía Aragón nos traerán las mejores imágenes desde el lugar donde se celebra el fin del año de manera espectacular, a pesar del año difícil que hemos vivido.
Por si esto fuera poco, Roger González, Esmeralda Ugalde y Antonio Rosique estarán contigo desde las playas de Exatlón.

Música para bailar toda la noche

Únete a Entre Amigos, Francisco "El Gallo" Elizalde, Fernando Sujo, Caballo Dorado, Danna Paola, Raymix, Zona Rika, Los Karkik's, Alex Mont y Merengossa, Llayras, Los Askis, Internacional Carro Show, Fandango, La Sonora Dinamita de Lucho Argaín, Cumbia and Roll, Banda Vallarta Show, Los 2 de la S, Los Socios del Ritmo, Juan Gómez y Su Grupo Capaz, Ilse y Mimi, Junior Klan, Raúl Sandoval, Samo, Banda Maguey, Adexe y Nau, Grupo Konfusión, Banda Mach, Conjunto Costa Azul de Rigo Tovar, Campeche Show y ¡muchos más!
Así que ya lo sabes, este jueves a partir de las 7:30 p.m. vive un "¡Feliz 2021!" con la familia Azteca.

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