Ernesto Cázares y Cecilia Álvarez ‘Wushu’ regresan al equipo Azul en Exatlón: Titanes vs Héroes.

Exatlón: Titanes vs Héroes da la bienvenida a Ernesto Cázares y Cecilia Álvarez 'Wushu' de nueva cuenta al equipo Azul.

Luego de que abandonaron el programa deportivo número uno de la televisión, sus compañeros resintieron su partida por tratarse de dos atletas, que además de ser garantía de puntos, se habían colocado en el gusto de los millones de televidentes.

Es por ello, que en la dinámica que se lanzó en pasados días a través de la aplicación de Azteca UNO, encabezaron las votaciones de nuestros seguidores para regresar a las tierras y playas de República Dominicana.

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La máxima autoridad del Exatlón, Antonio Rosique, fue el encargado de dar a conocer a Héroes y Titanes que el campeón más querido de México y la artemarcialista llegan al punto donde no hay retorno como refuerzos de los Azules.

Con una sonrisa dibujada en el rostro, Ernesto Cázares y Cecilia Álvarez 'Wushu' tomaron sulugar ante la sorpresa de su familia y rivales, entre ellos, Aristeo Cázares quien no pudo ocultar su emoción por ver de regreso a su hermano.

Y es que, los originarios de Veracruz, presumen una relación magnífica dentro y fuera del reality deportivo, por lo que el hecho de reencontrarse en la competencia reina de la pantalla chica será un gran platillo para nuestros fans de hueso colorado.

No te pierdas Exatlón: Titanes vs Héroes de lunes a jueves a las 7:30 horas y los domingos de eliminación a las 8:00 horas por Azteca UNO.

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