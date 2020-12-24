¡Esta noche te esperamos en un especial de Navidad único en TV Azteca!

Esta noche, por Azteca UNO, te esperamos en un especial de Navidad, "Nuestra Navidad Azteca", en punto de las 7:30 p.m. para vivir un especial lleno de música diversión y buenos deseos de tus artistas favoritos.

Desde el bello pueblo atrificial de Val'Quirico, Tlaxcala, Carlos Pérez "El Capi", Sofía Aragón y Penélope Menchaca, te esperan junto a Santa Claus para cantar y bailar esta noche en "Nuestra Navidad Azteca".

Musicales sin igual

En "Nuestra Navidad Azteca" tendremos los mejores musicales navideños interpretados por tus artistas favoritos:



"Santa Calus llegó a la Ciudad" con Samo

"Todo haría por ti" con Ilse y Mimi

"Arre Borreguito" con Mimoso

"Adeste Fideles" con Napoleón

"El niño del tambor" con Alejandra Ávalos

"Melchor Gaspar y Baltazar" con Pandora

"Y lo busqué" con Ana Bárbara y Samo

y Samo "Noche Buena" con Paulina Goto

"Noche de Paz" con Samo

"Last Christmas" con Ilse y Mimi

"All I want for Christmas is you" con Dalú

¡Y múchos éxitos más!

El workshop de Santa

En este especial "Nuestra Navidad Azteca", cada invitado tendrá un momento especial con Santa Claus en el que le pedrían sus más grandes deseos y le agradecerán todo lo vivido este año, a pesar de todo.

¡Mira las mejores imágenes de este especial aquí!

Así que ya lo sabes, esta noche en punto de las 7:30 p.m. nos vemos por Azteca UNO. También puedes seguir la transmisión en vivo AQUÍ.

