Exatlón: Ana Lago revelará su número telefónico a sus fans a través de una dinámica en Instagram.

Ana Lago, gimnasta mexicana y participante de Exatlón México, sorprendió a sus seguidores al revelar que habrá una dinámica para que puedan conseguir su número telefónico.

Por medio de sus historias de Instagram, los usuarios pidieron que se revelaran detalles para poder conocer más a Ana. En ese momento, se reveló que se podrá hablar con la atleta si se llegaba a cierto número de seguidores en sus redes sociales.

Ana Lago podrá chatear con sus seguidores

Así que si los usuarios logran que Ana tenga 1.3 millones de seguidores en Instagram, 270 mil en Twitter y 410 mil en Faceboook antes del próximo domingo 31 de enero, se dará a conocer el número celular de la atleta para que sus fans puedan hablar con ella, de acuerdo con la publicación que emitieron quienes manejan sus redes sociales.

Entonces, hay que seguirla en todas sus redes sociales, para que se pueda tener acceso a su número en los próximos días.

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La gimnasta mexicana forma parte del equipo rojo (Titanes), tiene 26 años y ha conseguido grandes logros en su carrera deportiva, al traer a México una medalla de oro en 2011 en la categoría de gimnasia artística.

Sus logros no se limitan a lo anterior, ha ganado dos medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Mayaguez 2010, una medalla de plata en la categoría de suelo femenino y una medalla de oro en la categoría por equipos femenino.

Además obtuvo medalla de plata para México en los Juegos Centroamericanos Veracruz 2014, dentro de la final de viga de equilibrio. En los Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014 la gimnasia artística por equipos femenil obtuvo oro para México y dentro del equipo mexicano.

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