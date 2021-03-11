Exatlón: Exparticipantes del equipo de Titanes celebran su amistad con un paseo en Cancún. (FOTO)

Después de las reñidas competencias que les tocó vivir en Exatlón México, algunas exintegrantes del equipo rojo se consintieron con unas merecidas vacaciones en Cancún que reafirman su amistad.

A través de sus historias en Instagram, Gloria Murillo contó que su empresa llevó a sus grandes amigas del Exatlón a vivir una aventura para relajarse tras la dura competencia.

Las deportistas de élite llegaron ayer por la tarde al paradisiaco lugar y se instalaron en un hotel, mismo del que mostraron en sus respectivas redes algunos de sus servicios.

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Las exintegrantes de Titanes disfrutan el mar al máximo

'Tomb Rider' mostró las habitaciones donde tienen jacuzzi privado, las albercas del hotel y un gimnasio para que sus amigas y ella no olviden que son atletas y no deben dejar de entrenar.

Kenia, Gloria, Pame y Mariana disfrutaron de un gran desayuno y se alistaron para ir a Xenses, un parque de atracciones ubicado en dicho destino turístico del país y que ofrece atracciones increíbles.

Gloria Murillo, Pamela Verdirame y Mariana Ugalde también llevaron a vacacionar a una vieja conocida del mundo del Exatlón, Kenia Lechuga, de la primera temporada. Las cuatro ex participantes de Exatlón México no han parado de subir contenido de estas inolvidables vacaciones a sus redes.

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