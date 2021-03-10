Exatlón: Carmelita Correa contesta contundentemente a los comentarios del equipo de Héroes.

Fue en el más reciente episodio de Exatlón, donde Carmelita Correa habló con sus compañeros del equipo de Titanes para expresar cuál es su sentir respecto a las opiniones de Héroes sobre ella, mismas que desde su punto de vista, carecen de fundamentos al resaltar que su lugar en la competencia es algo que solo ella se ha ganado gracias a sus capacidades y no a la casualidad.

Yo no vine aquí a tener la aprobación del equipo azul, y menos de mi rival. Yo vine a aquí a dar lo mejor de mí, a respetar lo que soy. Si estoy aquí es porque me lo merezco y así es

La atleta de la reñida competencia en República Dominicana, aseguró que siempre da lo mejor de sí para cumplir sus metas y está feliz de haber llegado hasta este punto, pues al inicio pensó que sería de las primeras en ser expulsada de Exatlón.

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Carmelita Correa confirma que está en Exatlón por ser una gran atleta

Carmelita Correa no tuvo tapujos esta vez al hablar y dijo que el hecho de que los integrantes de Héroes hablen de ella le causa gracia, pues tendrían que estar enfocados en los desafíos previos a la final y gastan su tiempo y esfuerzo hablando de ella.

Me causa un poco de gusto que los azules estén gastando su tiempo en mí porque se tienen que enfocar en ser mejores y en ver cómo van a ganar los juegos, más que estar pensando qué tiene y qué no tiene el rival

La primera carrera en la Serie por la Supervivencia de Exatlón México ya fue disputada y por el mal desmpeño de Titanes, Carmelita Correa fue la atleta seleccionada para salir a enfrentar los siguientes duelos.

Desde el comienzo de la competencia, la actitud y desempeño de la deportista ha sido cuestionada porque algunos miembros de Héroes, no están de acuerdo con su participación porque no la consideran lo suficientemente buena para estar en la fase final de la reñida competencia en las playas de República Dominicana.

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