Exatlón: Titanes señalan al atleta más fuerte del equipo de Héroes de cara a la fase más decisiva.

Exatlón: Titanes vs Héroes está a punto de entrar a la recta final; sin embargo, algunos atletas han demostrado mayor fortaleza en estos últimos meses de la contienda.

Tal es el caso de Dan Noyola, quien recientemente ganó la prueba contrarreloj varonil: “Ahora que soy el azul con más medallas, eso me da una ventaja en el duelo de eliminación. Sí me siento más fuerte, pero el tiempo va a decidir”, confesó el ciclista profesional para las cámaras de la competencia deportiva.

El atleta potosino sacó la casta rumbo a la recta final del reality show, pues recordemos que también venció a Keno Martell en el reciente duelo de eliminación.

Por su parte, el equipo de Titanes ya comenzó a notar la gran fuerza de su rival Daniel Noyola. Aristeo Cázares habló con sus compañeros sobre el peligro que podría ser el potosino durante la última recta de Exatlón.

Dan siempre ha sido de los más rápidos de los azules. Yo creo que ahorita también le está funcionando bien trabajar con su mente y su enfoque. Yo creo que es un competidor muy fuerte, pero algunas personas están subestimando lo que puede llegar a ser

Además, Mati Álvarez también destacó el excelente cambio de mentalidad que tuvo ‘Relámpago’ durante las últimas semanas de la contienda: “Cuando se enfoca es muy bueno. También es rápido porque tiene mañas de parkour, técnica y así”, trascendió la ganadora de la tercera temporada de Exatlón.

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Dan Noyola obtiene su segunda medalla en las tierras de Exatlón: Titanes vs Héroes

El medallista nacional y panamericano se convirtió en uno de los caballeros más sobresalientes del equipo azul. Recordemos que, Dan llegó como refuerzo al programa deportivo; sin embargo, demostró sus grandes habilidades deportivas.

Recientemente, el integrante de Héroes se colgó su segunda presea transferible, misma que podría ayudarlo en caso de batirse en un duelo de eliminación.

El potosino venció a su amigo Christian Anguiano en un formidable duelo que fue sintonizado por millones de televidentes en casa.

El equipo azul también destacó el espectacular trabajo del ciclista, pues expresaron que podría ser uno de los finalistas en la temporada más exigente del mundo.

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