Exatlón: El equipo azul arrasa en el Duelo de los Enigmas con el maravilloso punto de la victoria de Dan Noyola.

Las playas de Exatlón: Titanes vs Héroes presenciaron maravillosos duelos entre los concursantes más poderosos de la cuarta temporada del reality show.

Y es que, azules y rojos salieron a pelear por la gloria, pues la máxima autoridad Antonio Rosique puso en juego poderosos premios para tus atletas favoritos.

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La noche comenzó con un trepidante duelo para conseguir la medalla transferible. Los hombres salieron a batirse en una demandante batalla para colgarse la brillante presea en juego.

Tras un desgastante duelo, Dan Noyola y Christian Anguiano se enfrentaron cara a cara en la final por la medalla. El ciclista profesional demostró sus grandes habilidades deportivas, pues ganó con un maravilloso tiempo de 59:39.

Posteriormente, el potosino pronunció un discurso en la ceremonia de Exatlón que dejó ver su lado más poderoso y emotivo.

Titanes y Héroes reconocieron el gran progreso que tuvo Dan Noyola desde el día uno de la competencia deportiva.

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Duelo de los Enigmas

La máxima autoridad Antonio Rosique puso en juego tres posibles premios para todos los atletas de Exatlón. Una libreta, un ordenador portátil y un estabilizador de video fueron incentivos que impresionaron a los concursantes mexicanos.

Azules y rojos se enfrentaron en un cardíaco duelo que conmocionó a millones de televidentes. Por si fuera poco, Casandra Ascencio y Zudikey Rodríguez tuvieron un cardíaco ‘Foto Finish’ que terminó en un empate.

Finalmente, Daniel Noyola volvió a demostrar su entereza en la competencia deportiva, pues anotó el punto de la victoria. Una vez más, las tierras de República Dominicana se pintaron de azul gracias al triunfo de Héroes, quienes dedicaron la victoria a Keno Martell.

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