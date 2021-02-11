Exatlón: Héroes ganan la Batalla Colosal y recuperan terreno en las playas más demandantes.

El nivel de competencia sigue aumentando día con día en las tierras y playas de Exatlón: Titanes vs Héroes.

Y es que, los atletas, buscan llegar a la final, por lo que cada competencia se vuelve trascendental en República Dominicana.

Por esta razón, era fundamental ganar el Juego por la Fama, que otorgaba la oportunidad de tener la atención completa de las redes sociales de Exatlón: Titanes vs Héroes y sumar la mayor cantidad de puntos, ya que cada victoria valía el doble.

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Por el lado de las mujeres, la finalista fue la velocista Zudikey Rodríguez, quien tuvo que demostrar su gran nivel en contra de Javier Márquez; sin embargo, fue el integrante de los Héroes el vencedor, luego de imponerse en dos rondas seguidas a la atleta roja.

En el miércoles de Batalla Colosal, los atletas se estaban jugando una experiencia doble como premio. Viaje en lancha y fiesta en la playa, que sin duda son dos incentivos muy grandes para los guerreros de Exatlón: Titanes vs Héroes.

En un duelo a 10 puntos, los primeros en tomar ventaja fueron los Héroes. Christian fue el encargado de vencer a Aristeo Cázares para sumar su primer punto. Para la octava ronda, la ventaja de los guerreros azules era bastante amplia al tener el marcador 6-2 a su favor.

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Con una diferencia tan grande, los Titanes ya no pudieron remontar, pues Evelyn fue la encargada de poner el punto definitivo para darle su segunda victoria de la noche a los Héroes con un marcador final de 10-4, cerrando un día de competencia perfecto para su equipo con un triunfo individual para Javier Márquez en el Juego por la Fama y en equipo por la Batalla Colosal.