Exatlón: El video que demuestra que Pato Araujo y Keno Martell dejaron en el olvido su pelea y ahora son amigos.

Hace unos meses, la polémica invadió las playas más demandantes de la televisión, pues Pato Araujo y Keno Araujo protagonizaron una contundente pelea en Exatlón: Titanes vs Héroes.

Fue en el Exaball, donde los atletas mexicanos se agarraron a golpes dentro de la cancha de arena. El momento terminó con algunos gritos y la intervención de Aristeo Cázares intentando parar la situación.

Los atletas no salieron victoriosos de la situación, pues fueron sancionados por la máxima autoridad Antonio Rosique. Pato y Keno se quedaron sin competir por cuatro juegos debido a sus actitudes antideportivas.

Además, los atletas pidieron una disculpa pública en la ceremonia de Exatlón, donde recalcaron los verdaderos valores de la contienda como el respeto, la solidaridad y el trabajo en equipo.

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El video que confirmaría la reconciliación de Pato Araujo y Keno Martell

Tras la pelea, jamás se volvió a tocar el tema de la polémica entre los atletas, pues ambos se comprometieron a no enfrentarse nunca más.

Sin embargo, la relación entre los participantes podría haber tomado un camino distinto, según confirmaron algunos admiradores del programa deportivo.

Y es que, múltiples internautas viralizaron un video donde Pato y Keno convivieron por unos cuantos segundos al término de un circuito.

Los atletas se dieron un breve abrazo que duró por algunos segundos, momento que bastó en la fanaticada para poner sobre la mesa un nueva amistad entre estos famosos concursantes.

Hasta el momento, Pato y Keno no confesaron si dejaron las diferencias en el pasado, pues iniciaron arduos entrenamientos para entrar a la recta final de Exatlón: Titanes vs Héroes.

Recordemos que, Araujo y Martell son concursantes muy fuertes en esta cuarta edición del programa deportivo, por lo que no sería ninguna sorpresa verlos batiéndose en una cardíaca final.

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