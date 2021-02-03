Exatlón: Conoce al hombre que es la inspiración de la futbolista Samara Alcalá, ‘Power Pony’.

Samara Alcalá tuvo un paso un tanto fugaz en Titanes vs Héroes; sin embargo, en sus casi 10 semanas que estuvo en competencia se ganó el corazón de los integrantes del equipo azul. Ahí, la atleta demostró lo que su padre Luis Alfonso 'El Demonio' Alcalá le inculcó: el amor por el deporte.

Luis Alfonso Alcalá es el padre de 'Power Pony', como es conocida en el mundo del Exatlón, y fue quien transmitió su amor por el fútbol y, en específico, por las Chivas del Guadalajara.

Samara Alcalá traía el futbol en la sangre

'El Demonio' jugó en fuerzas básicas de Chivas y llevaba a la pequeña Samara al Estadio Jalisco cada 15 días para ver al Rebaño Sagrado. Esto generó tanta impresión en la exintegrante de los Héroes que al final se convirtió en su línea de vida.

Samara heredó el gusto por su padre por el soccer y se convitió en una gran futbolista que incluso tuvo el honor de ser parte de la Selección Mexicana Femenil.

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A pesar de haberse formado siempre en fuerzas básicas del rebaño, Samara Alcalá debutó de forma profesional en la Liga MX Femenil contra el clásico rival jalisciense: el Atlas.

Pese a ello, Samara pudo incorporarse a Chivas hace dos años y luego de Exatlón buscará incorporarse a otro club para el reciente inicio del Clausura 2021.

Con su coach 'El Demonio' Alcalá de su lado, seguro no le será difícil colocarse de nueva cuenta en las ligas mayores del balompié mexicano.

El equipo Héroes y todos sus fans sufrieron amargamente la salida de una de las mejores atletas que pisó por primera vez las tierras y las playas de Exatlón México: Samara Alcalá.

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