San Valentín: ¿Cuál es tu pareja favorita en las tierras y playas de Exatlón: Titanes vs Héroes?

Las playas de Exatlón: Titanes vs Héroes comienzan a inundarse de romanticismo, ternura y mucha magia. Y es que, la fecha de San Valentín, tiene vueltos locos a tus atletas favoritos.

Recordemos que, la competencia deportiva, nos regaló románticas historias entre los concursantes quienes salieron victoriosos con el trofeo del amor.

Hacemos un recuento por las parejas más icónicas del programa deportivo número uno de la televisión.

Zudikey Rodríguez y Pato Araujo

Los queridos atletas se conocieron en la segunda temporada del programa deportivo, donde quedaron flechados desde el primer momento que cruzaron sus miradas.

‘La Gacela Rodríguez’ y ‘Capitán Araujo’ regresaron a Exatlón: Titanes vs Héroes para sellar la historia que comenzaron, pues se casaron a la orilla del mar y frente a la máxima autoridad Antonio Rosique.

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Casandra Ascencio y Christian Anguiano

Esta pareja se convirtió en la favorita de muchos admiradores, quienes nunca imaginaron ver a este par besándose por todas las plataformas digitales.

‘MVP’ y ‘Yomi’ se conocieron en la tercera temporada del reality show, donde crearon una sólida amistad a base de solidaridad, compañerismo y complicidad.

Fuera de las playas de República Dominicana, los concursantes iniciaron un romántico noviazgo que dio de qué hablar entre el público mexicano.

Pamela Verdirame y Heliud Pulido

Una de las historias más románticas corrió por parte de la futbolista mexicana y el piragüista olímpico. Se conocieron en la tercera temporada del programa de entretenimiento; sin embargo, se unieron un poco más fuera de las playas de República Dominicana.

En Exatlón: Titanes vs Héroes, ‘Black Panther’ se le declaró a Pamela en un hermoso acto que desató lágrimas entre el público mexicano.

Actualmente, la pareja tiene un sólido noviazgo que es aplaudido por decenas de fanáticos. Verdirame apoya incondicionalmente a su novio en esta trepidante edición del programa deportivo.

Ana Laura González y Misael Rodríguez ‘El Chino’

La guapísima surfista cayó rendida ante los encantos de ‘El Chino’ en la segunda temporada de Exatlón. Los concursantes iniciaron un compañerismo muy cercano que levantó sospechas entre sus compañeros.

Al terminar la contienda, los mexicanos se dieron una oportunidad e iniciaron un noviazgo que impactó a medio mundo.

Los atletas nacieron para estar juntos, pues ya se preparan para pasar un inolvidable 14 de febrero.

Antonieta Gaxiola y Daniel Corral

La primera temporada de Exatlón también nos regaló verdaderos cuentos de hadas. Por primera vez, la ciclista y el gimnasta artístico se enfrentaron en la competencia más demandante de la pantalla chica.

Antonieta se unió al equipo de Contendientes y Daniel formó parte de Famosos; sin embargo, la rivalidad no fue ningún obstáculo, pues ambos escribieron una bella historia que trascendió para siempre.

Actualmente, los enamorados tienen un canal de Youtube, donde suben videos de sus viajes, proyectos profesionales y tiernos momentos en familia.

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