Exatlón: Titanes reafirman su dominio sobre Héroes con su triunfo en la batalla por la Fortaleza.

Las playas de Exatlón: Titanes vs Héroes se llenaron de adrenalina tras las intensas batallas que ofrecieron tus atletas favoritos.

Por si fuera poco, los concursantes se llevaron dos grandiosas noticias que fueron anunciadas por la máxima autoridad Antonio Rosique.

El comentarista deportivo puso en juego dos valiosos incentivos que maravillaron a millones de televidentes en casa: ‘La Medalla de la Gente’ y ‘El Bono del MVP’ llenaron de alegría las tierras más demandantes del mundo.

Prueba Contrarreloj Femenil

Las mujeres del reality show abrieron la semana con una cardíaca batalla que hizo vibrar a todos los admiradores de Exatlón.

Mati Álvarez, Cecy 'Wushu', Camelita Correa y otras exitosas mujeres dejaron el corazón en el circuito; sin embargo, Zudikey Rodríguez y Casandra Ascencio se batieron en una demandante final para obtener la presea.

‘La Gacela Rodríguez’ y ‘MVP’ ofrecieron un espectacular duelo que puso a prueba sus habilidades deportivas. Ambas atletas dejaron hasta el último aliento para obtener la prestigiosa presea.

Tras un inédito tiempo récord de 56:23, Zudikey Rodríguez ganó la batalla contra su rival del equipo azul. Además, la velocista mexicana dedicó el premio a la Secretaria del Deporte del Estado de México.

“Es una medalla sumamente importante para mí porque ya nos acercamos a la recta final. Cas me llevó al límite, es una gran competidora que admiro muchísimo”, concluyó la integrante de Titanes.

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Batalla por la Fortaleza

Tus atletas favoritos se enfrentaron cara cara por las comodidades de la villa. Mati Álvarez, Javi Márquez, Heliud Pulido, Evelyn Guijarro y otros atletas dejaron hasta el último aliento para no caer en el campamento.

Los Héroes tomaron ventaja con un marcador 6-5; sin embargo, Titanes empataron gracias al punto de Zudikey Rodríguez.

‘Terminator’ ofreció un tremendo espectáculo que dejó el marcador a un punto de la victoria. Ante un marcador 9-7, los Héroes temblaron ante el poder de sus rivales.

Finalmente, Aristeo Cázares anotó el punto de la victoria tras vencer a Dan Noyola en la Batalla por la Fortaleza.

Una vez más, la villa se pintó de rojo gracias al formidable trabajo de todos los Titanes. Además, ‘Red Force’ se convirtió en el jugador más valioso de la noche con la oportunidad de dormir en la habitación VIP.

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