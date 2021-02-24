Exatlón: Titanes obtienen la gloria en el Duelo de los Enigmas; ganan aparatos inteligentes para hacer ejercicio.

La semana número 26 de Exatlón: Titanes vs Héroes comenzó con trepidantes batallas por parte de tus atletas favoritos, quienes sorprendieron a millones de televidentes con su destreza y alto rendimiento.

Y es que, los concursantes más famosos de la pantalla chica regalaron un maravilloso espectáculo rumbo al ataque final hacia la cumbre.

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Los caballeros abrieron la noche con una cardíaca batalla para ganar la medalla en juego por la máxima autoridad Antonio Rosique.

Christian Anguiano y Aristeo Cázares se convirtieron en las estrellas de la noche, pues se enfrentaron en una trepidante final que fue sintonizada por millones de televidentes en casa.

Tras mucha constancia y desempeño, ‘Soldado Luchador’ se colgó su primera presea en todas las temporadas de Exatlón.

Por si fuera poco, el también conocido como ‘Yomi’ pronunció un emotivo discurso al borde de las lágrimas.

Yo quería demostrar a toda le gente que sí se puede con determinación y sacrificios. Vengas de donde vengas, siempre puedes lograr lo que te propongas. Sí puedo lograr que una sola vida cambie, yo ya habre triunfado en la vida

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Duelo de los Enigmas

Tus atletas favoritos salieron a pelear por jugosos incentivos en Exatlón: Titanes vs Héroes. Y es que, la máxima autoridad Antonio Rosique puso en juego una bicicleta fija para spinning, un aparato universal para hacer pesas en casa y un espejo inteligente.

Fue en el Duelo de los Enigmas, donde Aristeo Cázares y Christian Anguiano se volvieron a enfrentar cara a cara una vez más. Tras un impactante duelo, ‘Red Lion’ anotó el noveno punto para la causa roja.

Por si fuera poco, Jazmín Hernández también brilló en el duelo, pues anotó su primer ‘match point’ en esta cuarta temporada de Exatlón: Titanes vs Héroes.

“Por primera vez anoté un ‘match point’. Estoy súper contenta”, expresó la también conocida como ‘Rugby Girl’ en la ceremonia de Exatlón.

Además, Jazmin Hernández se ganó el espejo inteligente. Carmelita, Zudikey y Heliud se llevaron el aparato para ejercitarse. Y por último, Mati, Pato y Aristeo se quedaron con la bicicleta de spinning.

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