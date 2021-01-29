¿Quieres aparecer en Exatlón: Titanes vs Héroes? Antonio Rosique te dice cómo ser parte del programa deportivo.

Es momento de presumir que eres un verdadero fanático de Exatlón: Titanes vs Héroes. Seguramente, no te pierdes a tus atletas favoritos atravesando los circuitos más demandantes de la televisión y nos acompañas todas las noches con una enorme sonrisa.

¿Te gustaría formar parte del público virtual de nuestro reality show? La máxima autoridad Antonio Rosique compartió que ya puedes apoyar a todos los concursantes en las playas de República Dominicana.

Lo único que necesitas es grabar un video apoyando a tus atletas favoritos y mandarlo por mensaje directo a nuestras redes sociales.

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Los mejores clips aparecerán en las pantallas de los circuitos para inundar de energía, ánimo y buena vibra a los participantes rojos y azules.

“Tú puedes ser uno de los elegidos para aparecer animando a Héroes y a Titanes”, expresó Rosique en un anuncio que causó mucha emoción entre los fans de hueso colorado.

Es momento de cantar y grabar las porras que dedicas todas las noches a tus concursantes predilectos. Recuerda que Aristeo Cázares, Evelyn Guijarro, Mati Álvarez, Pascal Nadaud y muchos otros están listos para recibir eufóricos gritos llenos de buena vibra.

Los admiradores de Exatlón reaccionan ante el sorprendente anuncio de Antonio Rosique

Las redes sociales estallaron de emoción desde que Antonio Rosique informó que podrían ser parte de esta aventura.

Y es que, millones de personas reservan todas sus noches para ver el programa deportivo más cardíaco de la pantalla chica.

“Ya estoy lista para apoyar a mis Titanes”, “Voy a cantar la porra de Mati” y “Me encantaría saludar a mis azules”, fueron algunos comentarios que dejaron los internautas al pie del anuncio de Antonio.

Y es que, los ‘Exatlón Lovers’ están listos para formar parte del público virtual, pues todas las noches vibran de emoción junto a los atletas más queridos de la televisión.

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