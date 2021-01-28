Exatlón: Titanes acaban con hegemonía de Héroes y triunfan en el Duelo de los Enigmas. (VIDEO)

De cara a la fase más decisiva de Exatlón: Titanes vs Héroes, la competencia se hace más reñida entre los azules y rojos, por eso la importancia de esta noche en donde se disputó una medalla transferible, misma que puede salvar a uno de los atletas en el Duelo de Eliminación.

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Esto es del conocimiento de los hombres, tanto de Héroes como Titanes, por eso dieron una completa demostración de talento. El primero en obtener una victoria fue Keno Martell, quien dejó fuera a Heliud Pulido.

En los cuartos de final, Dan Loyola y Keno Martell brillaron y avanzaron a la semifinal; del lado de los rojos, pasaron Mau Wow y capitán Pato Araujo.

En las semifinales se tenía que vencer dos de tres veces para tener un lugar en la final, en donde los ganadores fueron los rojos Mau Wow y Pato Araujo. En la ronda final, el futbolista demostró el gran nivel que ha tenido toda la temporada en Exatlón: Titanes vs Héroes y se quedó con la medalla transferible.

Para el Duelo de los Enigmas, la competencia era a 10 puntos en donde los primeros en tomar ventaja fueron los Titanes de la mano de Pato Araujo, pero de inmediato los Héroes respondieron para empatar el marcador con el triunfo de Doris sobre Carmelita.

Para la quinta ronda la ventaja de los Titanes ya era de 4-1 en el marcador, todo gracias al gran brazo de Aristeo Cázares, quien logró vencer a Pascal. Llegó el momento de Mati Álvarez enfrentando a Casandra Ascencio, siendo el triunfo para la velocista poblana, quien dejó el marcador 6-2.

Para el onceavo duelo Christian recortó la ventaja de los Titanes con su triunfo frente a Aristeo Cázares, colocando el marcador 7-4; posteriormente, Casandra logró vencer a Carmelita en la siguiente ronda acercando a los Héroes 7-5.

Tuvieron que pasar quince rondas para que los Titanes rompieran la hegemonía de los Héroes en el Duelo de los Enigmas. Pato Araujo fue el encargado de ganar el último circuito con seis tiros perfectos.

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El momento triste de la noche llegó con los resultados médicos de Misael Rodríguez, ya que el dictamen dice que su lesión en el hombro derecho requiere de reposo absoluto.

Con mucho dolor se despidió de todos los amigos que ha formado a lo largo de su aventura en Exatlón: Titanes vs Héroes, ya que sigue buscando ser Campeón Mundial y para ello necesita estar completamente recuperado.

