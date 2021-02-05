Exatlón: Titanes tienen noche de ensueño y mandan a Keno Martell de Héroes al duelo de eliminación.

En el cierre de la semana 23, el equipo de Titanes tuvo una noche de ensueño al lograr dos victorias consecutivas en Exatlón: Titanes vs He´roes, con lo que mandaron a Keno Martell al duelo de eliminación.

El atleta del equipo azul y jugador de futbol americano será quien esté en peligro de salir de la competencia, luego de que el equipo rojo ganara en la fortaleza y en el circuito de la batalla por la supervivencia con un marcador de 10 a 7.

Los resultados fueron excelentes para el equipo rojo, pese a que tuvieron una semana difícil con la lesión en la cabeza de Mau Wow y la hospitalización de Heliud Pulido por un problema estomacal.

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Las chicas de Titanes ventilan rivalidad de Casandra Ascencio y Evelyn Guijarro

Mati, Carmelita, Jazmín y otras integrantes del equipo rojo platicaron en sus dormitorios que Casandra Ascencio y Evelyn Guijarro no se llevan bien e incluso existe una rivalidad entre ellas.

Sin duda, esta situación podría afectar a los Héroes, quienes han tenido una semana complicada, pues perdieron en dos ocasiones la casa con todas las comodidades y quedaron lejos de figurar en las competencias individuales, a excepción de Casandra Ascensio, quien obtuvo una medalla en la contrareloj.

Heliud muestra sus sentimientos en el hospital

El atleta especializado en el canotaje narró los sentimientos encontrados en los que se vio atrapado cuando lo atendieron en el nosocomio por un problema en el estómago.

Platicó que afortunadamente no fue una apendicitis, pero ya vivió una cirugia previa y es una persona que la vida lo ha hecho fuerte.

El deportista reflexionó después de semanas en los que ha sufrido las pérdidas de Pame Verdirame, su novia, y Ana Lago, con quien creó una amistad que fue reconocida por los fanáticos del reality de Azteca UNO.

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