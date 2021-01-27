Los azules reaccionan a la supuesta alianza de Evelyn Guijarro y Mati Álvarez dentro de Exatlón: Titanes vs Héroes.

El día de ayer, las playas de Exatlón: Titanes vs Héroes se incendiaron con una nueva controversia, pues Casandra Ascencio acusó a Evelyn, Mati y Jazmín de tener una posible conspiración para eliminarla de la competencia.

Y es que, ‘MVP’, aseguró que la campeona de la tercera temporada bajó su rendimiento y regaló algunos puntos a sus compañeras del reality show.

Fue en la Batalla Colosal, donde la basquetbolista notó que Mati Álvarez se dejó perder a propósito para beneficiar a otras concursantes.

“Si Mati quiere estar regalando puntos y quiere hacer una estrategia es asunto de ella. Creo que mi enfoque debe ser en mi persona. Si quieres llegar al final vas a tener que ganarles a todas”, confesó Casandra para las cámaras de Exatlón: Titanes vs Héroes.

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Héroes reaccionan a la supuesta alianza entre Mati Álvarez y Evelyn Guijarro

Tras los comentarios de Casandra Ascencio, algunos atletas del equipo Héroes expresaron su postura sobre el controversial tema.

Christian Anguiano, novio de la basquetbolista tapatía, confesó que no deben existir secretos en la competencia: “Se trata de que nos apoyemos todos como equipo y como familia”, expresó el también conocido como ‘Yomi’.

Por si fuera poco, el luchador mexicano también ofreció todo su apoyo a Casandra Ascencio:

De alguna manera sabes que te apoyo, lo que tu decidas hacer, yo te voy a apoyar. Si veo que en algo estás mal, también te lo voy a decir, aunque no te guste

Cecilia Álvarez Wushu fue otra de las atletas que reaccionó con un misterioso gesto ante la polémica. La coahuilense se quedó sorprendida cuando la basquetbolista cambió la letra de la porra de Evelyn Guijarro.

La reacción de Wushu generó todo tipo de comentarios en las redes sociales, donde los internautas se sintieron muy identificados con su extraño gesto de asombro.

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