Te revelamos el origen de las diferencias entre Evelyn Guijarro y Casandra Ascensio de Exatlón: Titanes vs Héroes.

Exatlón México cautivó a todo el público desde su primera emisión, gracias a sus complicadas competencias y retos que los atletas deben enfrentar y superar para llegar a la final y así ser el absoluto ganador.

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Sin embargo, el programa deportivo también es testigo de momentos complicados y algunos conflictos entre los equipos, lo que causa, sin duda, polémica entre los seguidores del reality de Azteca UNO.

Recientemente, los fanáticos decidieron recordar cuáles son las integrantes del equipo azul que han tenido diferencias, entre ellas, Evelyn Guijarro y Casandra Ascensio, quienes han protagonizado algunos conflictos a lo largo de la cuarta temporada.

Todo comenzó en capítulos anteriores, luego de que se observó el momento en el que Casandra le mandó la primera indirecta a Evelyn.

Fue en el mes de noviembre cuando Evelyn manifestó a su equipo que necesitaban esforzarse más, ya que estaban perdiendo constantemente y no entendía la razón, por lo que pidió más entrenamiento y un mayor desempeño.

Sin embargo, Casandra Ascencio en privado mencionó que no era correcto que sus compañeros se quejaran de las malas participaciones.

Y más cuando ella era testigo que muchos de sus compañeros no se levantaban temprano para realizar el entrenamiento; además, se cuestionó sobre qué es lo que hacen las personas que se quejan para hacer algo bueno por el equipo.

Desde aquel entonces, los seguidores de Exatlón México consideraron que esta fue una de las primeras molestias de Casandra.

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La polémica aumentó cuando Casandra dio a conocer que Evelyn tiene una alianza con Mati y Jazmín para sacarla de la competencia de cara a la final.

