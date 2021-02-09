Conoce las grandes traiciones de las que hemos sido testigos a lo largo de Exatlón: Titanes vs Héroes.

Exatlón: Titanes vs Héroes ha sido la temporada más exigente del programa deportivo, la cual ha quedado marcada por momentos positivos y negativos, por la gloria y la polémica.

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Durante estas últimas semanas, se ha mencionado que el equipo de Titanes no ha mantenido del todo la lealtad, con algunos de los competidores que se fueron o que están aún en competencia.

Una de las llamadas traiciones más marcadas fue la que declaró Patricio Araujo, en donde después de haber sido nominado a una batalla de eliminación cuando no le tocaba, él juró que quebraría al equipo rojo.

Otra es cuando Zudikey Rodríguez y Pato Araujo aparentemente traicionaron a Pamela Verdirame, novia del actual Heliud Pulido, al no darle una medalla en una batalla de eliminación entre atletas rojas y sí ofrecérsela a Carmelita Correa.

También, en el recuento aparece la eliminación donde supuestamente Aristeo Cázares estaba ayudando a Mariano Razo, para que entre los dos pudieran conseguir la salida de Heliud Pulido. Al final de la contienda, Mariano Razo fue el expulsado, pero sí se dio un reto cara a cara entre Aristeo y Heliud, lo cual quebró su relación.

Aunque hay muchas polémicas en el equipo rojo, también existen del lado de los azules, pues las enemistades que han quedado marcadas en las últimas semanas es la de Casandra Ascensio y Evelyn Guijarro.

Y es que Casandra ha hecho comentarios sobre que Mati Álvarez favorece en algunos encuentros a Evelyn Guijarro, quien independientemente de ser de un grupo contrario, sostiene con la poblana una bonita amistad.

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Lo que es un hecho es que día con día, estos dos equipos entregan lo mejor de sí para llevar a su equipo a la final y quedar con la mejor estrategia y la mayor cantidad de elementos.

