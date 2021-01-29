Exatlón: Ximena Duggan revela que quiere formar parte del programa más demandante de la televisión.

Ximena Duggan se convirtió en una de las figuras del entretenimiento más queridas del año pasado, pues realizó una maravillosa aparición en la primera temporada de ‘Survivor México’.

Fue en el programa de supervivencia, donde la mexicana presumió sus grandes habilidades deportivas como la fuerza, la rapidez y la puntería.

Ximena se metió en el corazón de todo México, pues demostró que podría incursionar en programas deportivos de alto nivel.

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Y es que, los admiradores, no contuvieron su emoción pues cuestionaron a Duggan sobre una posible participación en Exatlón.

Fue en sus historias de Instagram, donde la también baterista confesó que le encantaría pisar las playas de República Dominicana por primera vez.

Ximena Duggan confiesa quiénes son sus atletas favoritos de Exatlón.

Recordemos que, la atleta mexicana, también se dejó ver como una admiradora del programa más demandante de la televisión.

Ximena sigue muy de cerca la competencia deportiva, pues no se pierde ninguno de los capítulos. La tapatía también reveló en Instagram, que es una gran admiradora de Casandra Ascencio.

“Casandra mis respetos por esta gran victoria que tuviste en la competencia mixta, mis respetos”, trascendió Xime refiriéndose al reciente triunfo de ‘MVP’ en el ‘Juego Por La Fama’ de Exatlón.

Por último, Duggan reveló a otros de sus participante favoritos y confesó que Mauricio López es su gallo para ganar la cuarta temporada del reality show:

Mau fue el primero que me enseñó a hacer parkour y por eso le tengo un respeto gigante

Xime Duggan aún no confirma nada sobre su posible participación en Exatlón; sin embargo, continúa entrenando su cuerpo para posibles apariciones en televisión.

Y es que, la también estrella de las redes sociales, vivió arduos momentos en Survivor México, donde perdió peso debido a las condiciones de la competencia.

No comía allá adentro, entonces perdí bastante grasa corporal y se me marcaron los músculos

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