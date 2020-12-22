La Fortaleza se tiñe de azul tras un inusual inicio de semana en Exatlón: Titanes vs Héroes.

Los atletas de Exatlón: Titanes vs Héroes volvieron a ponerse a prueba durante el programa de este lunes 21 de diciembre.

Tras una baja más para el equipo de Titanes, ambos equipos arrancaron la semana con gran fuerza y en medio de una notable fractura entre los rojos.

Para comenzar con las pruebas de la jornada, Titanes y Héroes pelearon por la insignia dentro de la Prueba Olímpica jugando Exaball.

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Fueron las mujeres de ambos equipos de Exatlón quienes se enfrentaron en un primer momento, siendo las azules quienes se llevaron la competencia tras un apretado duelo que terminó en tiempos extras.

Tras la derrota de las atletas rojas, tocó turno a los hombres de ambos equipos, quienes comenzaron el juego con fuertes bloqueos corporales.

Los ánimos se subieron durante el juego y Pato Araujo y Keno Martell terminaron en pelea, por lo que el juego se detuvo, con lo que los Héroes se quedaron con la victoria.

Tras lo ocurrido, Antonio Rosique aseguró que “se cruzan líneas que no deben de cruzarse” y aseguró que se tomarán medidas tras ver los videos de lo ocurrido.



Batalla por la Fortaleza

Una vez más, Titanes y Héroes se disputaron la estancia en la Fortaleza.

Previo a la competencia, se presentaron a los cuatros atletas que fueron elegidos los refuerzos por parte del público para ambos equipos.

Por parte de Titanes regresaron Pamela Verdirame y Mau Wow, mientras que con Héroes se reincorporaron Cecy Álvarez Wushu y Ernesto Cázares.

Una vez que los atletas se emocionaron y disfrutaron el retorno de sus compañeros, Antonio Rosique dio una nueva sorpresa a los atletas: “No habrá eliminación esta semana de Navidad”, reveló.

Los primeros en abrir la competencia fueron Pato Araujo y Christian Anguiano; el atleta rojo fue el que dio el primer punto en el marcador.

El marcador en todo momento se vio m uy parejo, pero al final fueron los Héroes quienes se concentraron de más en la competencia y lograron quedarse con la Fortaleza de Exatlón, gracias al punto decisivo que anotó el recién reincorporado Ernesto Cázares.

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