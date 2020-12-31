La Fortaleza se pinta de rojo en el último programa del 2020 de Exatlón: Titanes vs Héroes. (VIDEO)

El último programa del 2020 de Exatlón: Titanes vs Héroes ya se llevó a cabo y no pudieron faltar las batallas colosales que pusieron a prueba el gran nivel deportivo de cada uno de los atletas de ambos equipos.

Aún en la semana 18 de la temporada, rojos y azules se disputaron la medalla grupal en una batalla por demás apretada.

Con puntos arriba y abajo para cada equipo, al final los Héroes lograron colocarse como los ganadores aplazando su racha de victorias que han tenido desde hace varios días atrás en Exatlón.

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Aunque al inicio Aristeo Cázares aseguró que considera que la medalla grupal puede provocar divisiones en el equipo, a los Titanes se le vio tristes tras perder el duelo.



Circuito del fin del mundo por la Fortaleza

Héroes y Titanes se volvieron a enfrentar en el circuito del fin del mundo para que uno de los equipos se quedara con la Fortaleza de Exatlón y sus comodidades.

El circuito que consta de partes con fuego y requiere de gran concentración de los atletas, es uno de los llamativos del programa.

La batalla se avizoraba complicada para los Titanes, debido a que, por recomendaciones médicas, Zudikey Rodríguez y Mau Wow no pudieron ser parte de la competencia.

Sin embargo, los Titanes dieron lo mejor de sí, del mismo modo que los Héroes, recreando una competencia muy pareja.

En su oportunidad, Cecy Wushu ganó el punto para su equipo, pero resultó lastimada, por lo que tuvo que se atendida por el equipo médico.

La competencia siguió y también Casandra Ascencio resultó lastimada del hombro, por lo que tuvo que recibir el auxilio médico.

Al final, fueron los Titanes quienes ganaron el circuito y recuperaron la Fortaleza de Exatlón para recibir el año 2021 en ella.

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