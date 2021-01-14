Conoce la casa en donde creció nuestro querido Heliud Pulido antes de llegar a Exatlón: Titanes vs Héroes.

Uno de los participantes más queridos de Exatlón: Titanes vs Héroes es Heliud Pulido, quien últimamente ha estado envuelto en fuertes polémicas.

Y es que, durante los recientes días, ha entrado en conflicto con Patricio Araujo y Aristeo Cazares por las situaciones tan complicadas que pasan en estos momentos en el equipo de los Titanes.

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Sin embargo, no todo es negativo pues encontró el amor en Pamela Verdirame, quien recientemente fue eliminada de la competencia en una situación llena de polémica.

Lejos de lo que ocurre en las tierras y playas del programa deportivo, quien maneja la cuenta de Instagram de Heliud Pulido, compartió una imagen muy especial en donde se observa al olímpico mexicano haciendo su carta a los Reyes Magos cuando era niño.

El piragüista mostró con orgullo y humildad el lugar donde vivía de niño, sin duda, una postal que se llenó de reacciones positivas.

El atleta mexicano ha puesto muy en alto el nombre de México en diversas modalidades y ha mencionado en el programa que tiene la ilusión de regresar a los Juegos Olímpicos para demostrar que tiene una gran capacidad de romper su propia marca.

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Sin duda, es un atleta sencillo y un ser humano extraordinario y a pesar de las complicaciones que ha vivido el equipo de los Titanes, es uno de los líderes de los rojos, situación que demuestra con carácter, carisma y gran nivel.

