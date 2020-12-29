Héroes y Cecy Álvarez ‘Wushu’ inician su reconciliación tras distanciamiento en Exatlón: Titanes vs Héroes.

El reality show más popular de la actualidad en la televisión mexicana, sin duda, es Exatlón: Titanes vs Héroes.

Y es que a lo largo de sus cuatro temporadas, el programa deportivo se ha colocado como el favorito de la audiencia no solo por las competencias y grandes pruebas que han puesto a sudar a cada participante, sino por las diferencias, discusiones y relaciones que han surgido.

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Una de las atletas que ha estado inmersa en la polémica, es Cecy Álvarez Wushu, ya que la artemarcialista tuvo un frío recibimiento de sus compañeros, luego de que tuvieron diferencias, mismas que podría estar desapareciendo.

Y es que las fiestas decembrinas y el espíritu de la navidad lograron una aparente reconciliación en el campamento azul, por lo que la atleta podría recuperar el nivel que tuvo en su primera etapa dentro de las playas de República Dominicana.

En días pasados dio la sorpresa y ganó un enfrentamiento que era fundamental para ella y para el resto de los héroes, mismo que le causó una gran felicidad a ella y a su equipo que, para sorpresa de muchos, no tardaron en celebrar el triunfo y mostrar sus mejores pasos ante este gran logro.

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Lo que demuestra que las cosas entre los integrantes del equipo azul al parecer van mejorando con el paso de los días, lo que podría aumentar su desempeño en las justas y empezar a sumar más puntos en conjunto.

