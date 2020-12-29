Héroes retienen la Fortaleza de Exatlón tras una dura competencia ante Titanes en el circuito de lodo.

En el arranque de una nueva semana en Exatlón: Titanes vs Héroes, los atletas demostraron que están dispuestos a seguir defendiendo su lugar en la competencia con lo mejor de su nivel deportivo.



Batalla por la insignia

Al inicio se vivieron emociones desbordadas con la batalla por la Insignia del Exatlón por equipo.

Las primeras en arrancar fueron Zudikey Rodríguez y Doris del Moral, quienes se midieron en el circuito acrobático aéreo.

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El marcador se puso 1 a 0 favor los Titanes, pero de inmediato se emparejó gracias a Valery quien ganó el punto a favor de su equipo frente a Carmelita.

Al final fueron las mujeres azules quienes ganaron la competencia y cada una de ellas recibirá una insignia.

En la categoría varonil, los atletas de Titanes se impusieron a los Héroes y las insignias serán para los integrantes del equipo rojo.



Batalla por la Fortaleza

Una vez que los ganadores de las insignias las colocaron en el tablero, se llevó a cabo la competencia más importante de la noche: la Batalla por la Fortaleza.

Como es costumbre al arranque de cada semana los atletas se enfrentan por ganar la comodidad y el descanso que se vive en la Fortaleza de Exatlón.

Pato Araujo y Keno Martell fueron los primeros en abrir el marcador, quedando este con un punto a favor de los rojos.

Después siguieron Carmelita Correa y Valery Carranza, con quienes la competencia se emparejó a un punto por equipo.

Los demás atletas fueron aguardando su turno para ir poniendo el marcador en un estira y afloje de puntos a favor de cada una de las escuadras.

Conforme transcurría la competencia, los atletas se veían más cansados ya que el circuito de lodo es uno de los más demandantes de Exatlón.

Los azules se mostraron con la confianza necesaria y se ganaron la posibilidad de estar una semana más en el Fortaleza de Exatlón ante la los Titanes, quienes no lograron regresar a la villa.

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