Hijo del político Arturo Montiel niega las acusaciones en su contra por parte de César D’Alessio y su novia.

Una nueva y fuerte polémica ha surgido en el medio del espectáculo, en donde están involucrados el hijo de un reconocido político y el primogénito de Lupita D’Alessio.

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Y es que el día de ayer se dio a conocer que César D’Alessio y su novia Renata Escorcia, quienes fueron contratados para presentarse en una fiesta privada, habrían sido golpeados por el exgobernador del Estado de México, Arturo Montiel y sus hijos; sin embargo, la familia del político ha negado de forma contundente las acusaciones que se han presentado en su contra.

Por medio de un comunicado de prensa, uno de los hijos del político Arturo Montiel, negó rotundamente que ellos y su familia sean los responsables o que tengan algo que ver con la situación que vivió César D’ Alessio y su novia.

Rechazo categóricamente los falsos señalamientos en mi contra. Cierto es que durante esta pandemia el trabajo de todos se ha visto afectado; sin embargo, ello no es motivo para que quienes se hacen llamar artistas pretendan lucrar con el prestigio de otros

Además, el hijo de Arturo Montiel expresó en el comunicado que lo único que espera es que su familia no sea objeto de críticas y discriminaciones.

En los videos que compartió César, a través de su cuenta oficial de Instagram, acusó directamente al exgobernador del Estado de México, Arturo Montiel y a su hijo, de no querer pagarle las dos horas extras que tocó en un evento que tenían en casa, situación que llegó a los golpes.

PRESENTA LESIONES PRIMERAS

La novia de @Cesardalessio ya fue revisada por un médico legista de @FiscaliaCDMX

Éste reporta q tiene rasguños en ambos brazos y piernas.

Cesar tb fue revisado, pero decidieron enviarlo a un hospital para atenderse.

El aún NO DECLARA q les sucedió. pic.twitter.com/yVH6ntrVHy — Carlos Jiménez (@c4jimenez) December 16, 2020

Asimismo, señaló que procedería legalmente hasta llegar a las últimas consecuencias; sin embargo, unas horas más tarde eliminó la transmisión de sus redes sociales, plataforma en donde denunció las agresiones en su contra y aseguró que él y su novia estaban siendo amenazados de muerte.

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Sin embargo, de acuerdo con un comunicado que dio a conocer el famoso, afirmó que por instrucciones de su defensa eliminó dichas historias, además de que no podrá hacer declaraciones públicas hasta que los hechos sean resueltos.

