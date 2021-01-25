Lizzi, eliminada de MasterChef México, responde a las fuertes criticas que ha recibido en redes sociales.

Otra participante se despidió de la cocina más famosa de México. Se trata de Lizzi, quien tras una mala noche en MasterChef se despidió; sin embargo, no se fue sin antes dedicar un mensaje a todas aquellas personas que la criticaron a lo largo de su participación.

Te puede interesar: La reconciliación de Doris del Moral y Ceci Wushu en un momento clave en Exatlón: Titanes vs Héroes.

Durante su estancia en el programa, Lizzi fue una de las participantes que más resultó criticada y sin darle mucha importancia continuó en la competencia a pesar de cada uno de los obstáculos que le tocó enfrentar cada semana.

Además, Lizzi alborotó las redes sociales después de hablar sobre las indirectas que en su momento le llegó a hacer el chef Herrera. Fue a través de su cuenta oficial de Instagram, donde compartió una fotografía acompañada de un mensaje en el que se le puede leer molesta tras salir de la competencia.

Yo no vine a ganar un millón de pesos, a nadie le cae mal, pero no era mi objetivo. Toda la vida he tenido lo que he querido. Me quedo con las experiencias, cumpliendo con mis propias expectativas. ¿Qué opina la gente de mí? Me vale sus opiniones. A los haters ¡qué Dios les dé más!

También te puede interesar: Las 5 eliminaciones más tristes en la historia de Exatlón: Titanes vs Héroes. ¿Cuál te dolió más?

Ahora llegamos a la recta final de la competencia en donde cada semana se pone más cerrada la justa y los cocineros deben tener cuidado en cada paso que dan al momento de la preparación de sus platillos.

Días antes de ser eliminada de la competencia Lizzi sorprendió en redes sociales a sus fans al presumir el increíble cambio físico que tuvo antes de entrar a MasterChef.

