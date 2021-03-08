María José ha tenido una vida llena de talento, ahora viene dispuesta a impulsar a los más jóvenes del país.

El inicio de una nueva temporada de La Voz Kids ya tiene fecha de estreno, estamos hablando del lunes 22 de marzo del 2021, donde los niños y jóvenes de todo el país se pondrán a prueba para intentar conseguir que la silla de los coaches gire y se queden con su voz.

Nuestra querida María José está en espera del Gran Estreno de La Voz Kids, donde buscará las mejores voces juveniles del país para couchearlos y ganar esta emisión, mientras eso sucede, la cantante de `Lo que tenías conmigo´ celebró hace unos días que esta canción llegó a 66 millones de views en Youtube. La Josa ha tenido una carrera llena de éxitos, colocándola como una de las favoritas en su género.

En el mes de febrero, nuestra coach lanzó a todas las plataformas digitales el tema “Ya no me acuerdo más de ti” con el que comparte éxito junto a Carlos Rivera, sin duda un tema que se colocó rápidamente como uno de los favoritos por los seguidores de ambos cantantes.

Por otro lado, María José sabe lo difícil que es la economía en el país, por esta situación no quiso quedarse con los brazos cruzados y se sumó a la iniciativa de apoyar a los pequeños negocios en sus historias de Instagram. De esta manera todos sus seguidores podrán ayudar a los pequeños comercios que fueron afectados por la pandemia, sin duda, un acto muy bondadoso que pocos están dispuestos a realizar.

Sigue el camino de nuestra querida coach rumbo al Gran Estreno de La Voz Kids por Azteca UNO.