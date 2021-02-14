MasterChef México: Adriana Salcedo lloró tras la eliminación de su querido amigo José Luis.

MasterChef México eliminó a José Luis el viernes pasado y fue entonces cuando la cocinera Adriana no pudo contener el llanto, cuando su querido amigo José Luis se despidió de la cocina más famosa de México.

Su compañera aseguró que 'El Príncipe de la Merced' era quien más merecía estar en la competencia, porque en la última emisión en la que participó cocinó muchas veces en el reto MasterChef en el Ring, aunque Itzel le ganara justo en el último round y le arrebatara los guantes de oro que parecían suyos.

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Por su parte, David reveló que José Luis fue uno de sus mejores amigos de la competencia por lo que muy probablemente lo extrañaría mucho, pues ambos lograron llevarse muy bien.

Adriana compartió una foto en donde está con José Luis en Instagram y le escribió un emotivo mensaje donde se refiere a él como "mi bizcochito".

A Adriana la pareció injusta la salida de 'El Príncipe de la Merced'

'El Príncipe de la Merced' demostró ser uno de los competidores más reconocidos en la famosa cocina mexicana por su gran desempeño, sin embargo, la inseguridad que hizo notar este viernes pudo ser el motivo de su expulsión.

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Ese día, el exparticipante demostró a los jueces que temía por salir de la competencia, pero la chef Bety fue quien le mencionó que no debía preocuparse, pues su experiencia era muy importante.

El chef Herrera reveló que las empanadas que realizó eran muy grandes y con mucho relleno, mientras que el chef JoseRa mencionó que a la masa le faltaba cocimiento y finalmente su platillo mal logrado generó su expulsión.