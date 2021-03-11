MasterChef: Erubiel revela que amigos de Adriana dijeron que él era quien merecía ganar el primer lugar.

Tras quedarse cerca de ser el gran ganador de MasterChef México, Erubiel Sosa abrió su corazón y reveló que los amigos de Adriana Salcedo, la campeona de la octava temporada del reality show, le confesaron que él debió obtener el primer lugar de la competencia.

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Durante una entrevista en el podcast MasterFans, el originario de Veracruz señaló que pese a no ganar el millón de pesos, se ganó el cariño y la preferencia del público; incluso, de los amigos que hizo la ganadora dentro del programa.

Y es que contó que cuando salió del foro, Osvaldo Jarvio, David Albíter, así como todos los que integraban al "Inge squad" le dijeron lo siguiente: "Tú ganaste, nosotros vimos que tú ganaste", una declaración en la que le dejaron ver, que él era quien se había llevado la victoria.

La reacción de Adriana no se hizo esperar y reveló que los amigos de Erubiel le dijeron que ella había ganado; sin duda, un momento tenso que se vivió ante las miradas de la otra finalista, Itzel, quien también conquistó los paladares más exigentes de la televisión mexicana.

Al ser cuestionado sobre qué le espera, Erubien contó que regresará a su estado para seguir siendo perito de tránsito; en tanto, Itzel confesó que su sueño es poner su taller gastronómico y Adriana a disfrutar de su premio.

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