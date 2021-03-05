Conoce a todos los ganadores de las temporadas pasadas del reality de cocina, MasterChef México.

Masterchef México, a lo largo de sus emisiones, nos ha presentado a diferentes personas que aman la cocina y que tienen una gran pasión por preparar todo tipo de platillos.

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Este viernes 5 de marzo será transmitida la gran final de la temporada 2021 de MasterChef en donde Adriana, Itzel y Erubiel competirán para consagrarse como el mejor de la cocina más popular de México.

Hay que recordar que fue en el 2015, cuando la primera temporada de MasterChef fue transmitida y a lo largo de su historia se ha visto desfilar a grandes chefs que ganaron las distintas emisiones.

Los ganadores de las temporadas pasadas

Temporada 2015

La primera temporada de MasterChef se la llevó Alan Rangel, proveniente del estado de Jalisco; el joven de 25 años venció en la gran final a la Hermana Flor y Marlene Trujillo.

Temporada 2016

Este año, se estrenó la edición Kids del reality show, la cual fue ganada por Alana Lliteras, quien colaboró en la temporada actual, conviviendo con los participantes.

Este mismo año, Bertha López ganó la temporada de adultos venciendo en la final a María Eugenia Maru Rule y Melissa Morelos.

Temporada 2017

Para la segunda edición de la versión Kids, Diego Fernández resultó vencedor sobre Emiliano López y Rebekah Marquina. Además, en la versión de adultos, Honorina Arroyo levantó el trofeo como la mejor cocinera.

Temporada 2018

Esta temporada se la llevó a Ismael Zhu Li, quien actualmente colabora en el programa más exitoso de las mañanas, Venga La Alegría.

Temporada 2019

En la edición de La Revancha, Carmen Miranda resultó ganadora; la participante regresó este año para colaborar solamente que ahora ayudando a los jueces.

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Para esta temporada 2020, solamente nos queda esperar para conocer al triunfador.