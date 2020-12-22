Pamela Verdirame y Mau Wow sellan su regreso al equipo Rojo en Exatlón: Titanes vs Héroes.

Grandes momentos nos esperan en Exatlón: Titanes vs Héroes, luego de que llegaran los últimos cuatro refuerzos, dos para el equipo Rojo y dos para el Azul.

En medio de la jornada de eliminación, Antonio Rosique, la máxima autoridad en las tierras y playas más demandantes, informó a los competidores el regreso de dos Titanes y dos Héroes para el punto donde no habrá retorno y habrá más emociones para nuestros millones de televidentes.

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Por el equipo Rojo, se dieron cita en República Dominicana la futbolista Pamela Verdirame y el practicante de parkour Mauricio López.

La ex de Rayadas de Monterrey apareció con la simpatía y carisma que la caracteriza, causando sensación entre sus compañeros, especialmente en Heliud Pulido, con quien sostiene una relación de noviazgo.

En tanto, Mau Wow, mejor conocido como El Hombre Mono, lució radiante y dispuesto a tomar revancha luego de que, hace unas semanas, dejara la competencia tras perder la batalla por la supervivencia ante Pato Araujo.

Las dos incorporaciones en el equipo Rojo llegan en un momento clave de la competencia, pues las últimas tres eliminaciones cayeron del lado de Titanes, por lo que buscarán dar la vuelta a los antecedentes y retomar el dominio de la competición.

Sin duda, se esperan grandes emociones en las próximas emisiones del programa más demandante de la televisión. No te pierdas Exatlón: Titanes vs Héroes por la pantalla de Azteca UNO.

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