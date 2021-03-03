¿Qué hacen nuestros coaches mientras llega el Gran Estreno de La Voz Kids?

El inicio de una nueva temporada de La Voz Kids ya tiene fecha de estreno, estamos hablando del lunes 22 de marzo del 2021, donde los niños y jóvenes de todo el país se pondrán a prueba para intentar conseguir que la silla de los coaches gire y se queden con su voz, pero mientras eso sucede nuestros coaches no dejan de regalarnos grandes momentos a través de sus redes sociales y unos hasta están de estreno.

Es el caso de Camilo, que en estos días estrenó su sencillo `Machu Picchu´, con el que ha logrado, en apenas unas cuentas horas, ocho millones de visitas en YouTube. Esta nueva canción, en la que comparte con su esposa, Evaluna Montaner, ha tenido críticas tanto buenas como malas, y es que muchos se han pronunciado en contra de la letra, pero sin duda, es una canción que estará en las playlist más escuchadas del continente americano.

Belinda no para de trabajar, y es que la `Reina del pop latino´ se encuentra grabando una serie española que pronto se estrenará y esperamos tenga mucho éxito. Pero mientras eso sucede, la cantante nos deja ver en sus redes sociales el amor por Christian Nodal, de manera divertida, recientemente vimos en sus Historias de Instagram que mientras estaba siendo maquillada, el cantante le robó un beso, cosa que no fue muy bien vista por el maquillista, pero para nuestros enamorados fue un momento muy divertido.

Nuestra querida María José está en espera del Gran Estreno de La Voz Kids, donde buscará las mejores voces juveniles del país para couchearlos y ganar esta emisión, mientras eso sucede, la cantante de `Lo que tenías conmigo´ celebró hace unos días que esta canción llegó a 66 millones de views en Youtube. La Josa ha tenido una carrera llena de éxitos, colocándola como una de las favoritas en su género.

La dupla del momento, Mau y Ricky también está de estreno con su video `Dolería ́ en Youtube, con el que rápidamente han logrado más de tres millones de views, colocándola como una de las favoritas por sus seguidores. Pero ahí no paran los hermanos Montaner y es que en el nuevo álbum de `Camilo´, tendrán una colaboración con la canción `Rolex´ que se estrenará en todas las plataformas digitales este viernes 5 de marzo.

Como ya viste, nuestros coaches están listos y ansiosos por el gran estreno de La Voz Kids por Azteca Uno, sigue su camino en la búsqueda de la voz juvenil del momento.

