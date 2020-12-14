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Salida de Caro Mendoza y otros momentos que se volvieron MEMES del domingo de eliminación en Exatlón.

Exatlón: Titanes vs Héroes sigue marcando tendencia en las redes sociales donde los fans del programa comentan los momentos más importantes de cada emisión.

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Escrito por: Redacción Azteca UNO

Este domingo 13 de diciembre en Exatlón: Titanes vs. Héroes se vivió una jornada de eliminación llena de emociones y momentos memorables que no pasaron desapercibidos para los internautas que, con su peculiar estilo, los comentaron.

Entre memes y mensajes de apoyo para Caro Mendoza, quien salió de la competencia, Twitter se llenó de publicaciones referentes a lo que se estaba viviendo en el reality deportivo más exigente de la televisión mexicana.

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Sin duda, la eliminación de Caro Mendoza, mejor conocida como ‘Sunshine’, fue el tema que más provocó mensajes en la red social, donde muchos de los internautas lamentaron su salida, mientras que otros afirmaron que era tiempo de que saliera.

Caro Mendoza tuvo que abandonar las tierras de Exatlón, luego de que perdió la batalla de la eliminación con Carmelita Correa y Valery Carranza.

Ante este momento, los usuarios de redes se despidieron de Sunshine con creativos memes que reflejan la tristeza por ya no poder verla en los circuitos.

Algunos de los usuarios de Twitter también hicieron evidentes las reacciones de los integrantes de los equipos Azul y Rojo tras la salida de Caro Mendoza.

  • Fuerza, Mati

Otros de los momentos que llamaron la atención fue cuando Mati Álvarez mostro su frustración ante la presión que vive dentro de la competencia.

Al respecto, Terminator aseguró que se sintió frustrada durante la primera batalla de supervivencia, en la que no pudo encontrar fácilmente el tiro, lo que le perjudicó en su desempeño.

  • Valery en la eliminación


También llamó la atención que Valery Carranza de nueva cuenta estuvo en duelo de eliminación, esta vez siendo la única atleta azul que tuvo que enfrentar la dura batalla en la que salió bien librada.

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