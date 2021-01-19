Salime Sadek asegura que ella no debió dejar MasterChef: “Yo no debí salir, tuvo que ser Erubiel”

La semana pasada la expulsada de la cocina más famosa de México, MasterChef, fue la carismática Salime Sadek, quien pese a no llegar con mucha experiencia salió adelante y demostró sus grandes capacidades culinarias.

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Sin embargo, en el reto de eliminación Salime Sadek no tuvo mucha suerte y fue eliminada, con lo que perdió la oportunidad de ser parte del Top Ten.

Después de su lamentable salida de MasterChef, Salime compartió sus diversas opiniones con los conductores del matutino más famoso de la televisión mexicana Venga la Alegría, a quienes les mencionó estar agradecida por ser parte en esta experiencia de estar en MasterChef, aunque al mismo tiempo, reconoció tener sentimientos encontrados al haber sido derrotada por quien definió como su principal enemigo dentro de la cocina más famosa de todo México, Erubiel.

La verdad si me dolió que Erubiel, mi rival número uno, me sacara de la competencia

La polémica

Salime Sadek se pronunció tranquila y orgullosa de sí misma, pues tras su paso por esta competencia, aprendió tanto de sus compañeros como de los chefs.

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Recordemos que, desde que empezó el programa, Erubiel es el único participante que ha tenido que participar en todos los retos de eliminación; sin embargo, hasta el momento ha tenido la capacidad de complacer a los Chefs para seguir en el programa.

