Titanes ganan la primera batalla por la supervivencia y envían al duelo de eliminación de Exatlón a Samara.

Exatlón: Titanes vs Héroes vivió una de sus emisiones más emocionantes, donde el equipo Rojo se impuso en las dos competencias, con lo que Samara Alcalá fue la primera elegida para ir al duelo de eliminación.

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Exatlón: Titanes vs Héroes da la bienvenida a Misael Rodríguez como el último refuerzo del equipo Rojo.

La jornada de este domingo 27 de diciembre comenzó con la llegada de Misael Rodríguez al equipo de Titanes. El boxeador regresó a República Dominicana tras ser uno de los atletas más importantes de la segunda temporada del programa deportivo.

“Muy contento, muy motivado. Muchas leyendas están, se ve un nivel muy alto, espero estar a la altura y entregar puntos. Ha sido un año muy difícil allá afuera, pero esperemos que podamos dar muchas alegrías a quienes están allá afuera”, externó el medallista olímpico.

Posteriormente, la máxima autoridad en Exatlón, Antonio Rosique, anunció que con motivo de las fiestas decembrinas se llevaría a cabo una Batalla Colosal en donde la recompensa sería un viaje de tres días con todo incluido a Río de Janeiro.

El premio, que es uno de los más grandes en la historia de Exatlón, fue una aliciente para que Héroes y Titanes dieran todo; sin embargo, solo hubo un ganador. El equipo rojo de la mano de Pato Araujo fue el vencedor en una competencia no apta para cardíacos.

Luego de que la eliminación quedara de lado con motivo de la Navidad, se disputó el primer duelo por la supervivencia, donde los Rojos triunfaron y con ello mandaron a una de las atletas azules al duelo donde se definirá al próximo expulsado de la emisión de Azteca Uno.

No te pierdas Exatlón: Titanes vs Héroes, de lunes a jueves a las 7:30 pm y los domingos de eliminación a las 8:00 pm, por la pantalla de Azteca Uno.

