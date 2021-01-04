VIDEO: La reconciliación del equipo de Titanes tras acabar con el dominio azul y regresar a la Fortaleza.

Regresar a la Fortaleza llevó al equipo de Titanes a una reconciliación, luego de que durante semanas tuvieron diferencias, entre ellas, cuando Pato Araujo fue al duelo de eliminación por instrucción de Mati Álvarez y las indirectas entre Heliud Pulido y Aristeo Cázares.

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Además, el hecho de que los Rojos ganaran la segunda batalla por la supervivencia, fue la cereza en el pastel para que dejaran en el olvido los malos entendidos y cierren filas de cara a la etapa más complicada en el programa deportivo número uno de la televisión mexicana.

"Si nos ponemos como objetivo ganar nuestro punto, ganaremos todo. Estamos recuperando nuestro mejor nivel, debemos estar juntos y hablarnos para que mejoremos día con día", fueron las palabras que salieron desde la casa con todas las comodidades donde se encuentran los Titanes.

"Vamos a disfrutar de la Fortaleza, vamos a bañarnos, vamos a descansar", sentenciaron los atletas de Titanes en el cierre de semana que dejó grandes emociones y episodios.

Cabe mencionar que las últimas cuatro eliminaciones habían caído del lado rojo, entre ellas, la de Mariana Ugalde y Adrián Medrano, quienes se metieron en el corazón de los seguidores del reality que puedes disfrutar de lunes a jueves a las 7:30 horas y los domingos a las 8.

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