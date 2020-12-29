Titanes revelan su secreto detrás de su mejor momento en las tierras y playas de Exatlón.

En las últimas competencias en Exatlón: Titanes vs Héroes, los integrantes del equipo rojo se han visto con nuevos bríos luego de que han logrado sobreponerse a la mala racha que tuvieron en semanas pasadas, donde se enfrentaban a una derrota tras otra.

Esta nueva etapa de los Titanes no ha sido por casualidad, ya que los propios atletas rojos han reconocido que detrás de esta buena oleada de triunfos que han tenido tiene un nombre y apellido.

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A decir de los Titanes, el secreto que les ha permitido reposicionarse en la competencia de Exatlón es la suerte que les ha traído la llegada de Misael Rodríguez, mejor conocido como Chino.

Previo a la batalla por la fortaleza de este lunes, los rojos afirmaron que el boxeador, que llegó como su último refuerzo, les ha ayudado se renovarse y evitar más derrotas, por lo que se sentían muy seguros de ganar la casa de Exatlón.

“A este juego Titanes llega muy bien, yo creo que la llegada del Chino de verdad que sí nos ha traído suerte, hemos perdido solamente un juego desde su llegada”, afirmó Pato Araujo.

Por su parte, Jazmín Hernández confirmó lo dicho por Araujo. “Estamos contentos y motivados porque desde que llegó Chino hemos estado enrachándonos y ganando juegos bastante importantes”, afirmó.

Ante esto, Misael Rodríguez destacó que esta buena racha en Exatlón es producto del buen trabajo en equipo. “Los puntos los hemos hecho todos”, apuntó.

Finalmente, Heliud Pulido reveló que el Chino llegó a aportar buenas vibras y muy buen trabajo a favor del equipo de Titanes en Exatlón.

“La verdad le damos gracias a Dios de que Misael haya llegado con nosotros al equipo porque la verdad es un atleta que aporta bastante energía y bastante buena vibra. Creo que es importante esta energía que trae Misael porque pues sí, ya somos prácticamente la mayoría que llegamos del día 1 y es importante que siga inyectando la energía al equipo”, detalló Pulido.

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