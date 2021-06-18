Todo lo que debes saber sobre el día del padre aquí. Presentado por Liverpool México.

Si bien la mayoría de los países de Iberoamérica y muchos otros adoptaron como fecha el tercer domingo de junio para adaptarse a la celebración estadounidense, originalmente la tradición católica indicaba conmemorarlo el 19 de marzo, día de San José, el padre de Jesús, dejando el 19 de marzo para festejar el día del hombre.

Las costumbres en diferentes países son muy distintas y se adaptan a cada localidad, dejando manifiesto que la celebración a papá es también importante y debe recordarse, invitando a ejercer una paternidad responsable como un reconocimiento social.

Algunos de los obsequios más populares para esta fecha son:

-Carteras.

-Bolígrafos.

-Camisas.

-Bebidas.

-Calzado.

-Suéteres.

-Corbatas.

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