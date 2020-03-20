VIDEO: Aislinn Derbez se vuelve viral tras imitar a Danna Paola y su pelea con Gribrán, previo a los Spotify Awards.

Previo a su aparición en la ceremonia de entrega de premios de los Spotify Awards, Aislinn Derbez se volvió viral tras imitar en un video a Danna Paola y la pelea que protagonizó con Gribrán en La Academia.

La actriz de La Casa de las Flores compartió a través de su cuenta de Instagram un video que subió a Tik Tok, en el que recreó la pelea que tuvo Danna Paola con Gibrán, un exalumno de La Academia.

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La imitación tuvo tanta aceptación de los internautas que rápidamente se convirtió en viral, debido a las geticulaciones que hizo en su actuación la hija de Eugenio Derbez.

Sin embargo, hubo algunos usuarios quienes criticaron dicha parodia, al decir que la actriz se burló de Danna Paola, pero, pese a estas señalaciones, hubo quienes tomaron el video con mucha gracia y terminaron por reírse.

El polémico video fue compartido momentos antes de que tanto Aislinn como Danna Paola se presentaran en la primera entrega de los premios Spotify Awards en la CDMX.

Sin duda, Aislinn nos hizo recordar uno de los momentos más polémicos de la historia de la televisión abierta, por lo que cientos de fans agradecieron la graciosa imitación.

Cabe mencionar que las famosas formaron parte de los anfitriones de los primeros premios en México, donde compartieron escenario con Ángela Aguilar, Luisito Comunica y Franco Escamilla.

La primera edición de los Spotify Awards se llevó a cabo este jueves en el Auditorio Nacional, para reconocer la música y podcasts más populares con base en datos generados por usuarios de la plataforma.

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