VIDEO: Camilo confiesa su emoción por lanzar el nuevo tema que grabó en colaboración con su esposa, Evaluna.

Camilo y Evaluna son recién casados y en redes sociales no dejan de demostrarse su amor, pues el intérprete de Tutu dijo: "por Evaluna me babeo y eso se me nota".

Recordemos que a través de Instagram, el intérprete de La Boca y la hija de Ricardo Montaner anunciaron su colaboración a sus seguidores, quien se mostraron impacientes ante este hecho.

Lunes nueve de marzo, el lanzamiento de la primera canción oficial de Camilo y Evaluna

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Pero ¿qué significa esta colaboración para Camilo?

Se trata de la primera canción que estamos cantando juntos, nunca habíamos hecho una colaboración juntos. Es muy diferente a todo lo que he hecho porque, con todo el amor que le tengo a los artistas con los que he colaborado, esta es la canción que a mí más me emociona

Camilo reveló que todas las canciones que escribe son dedicadas a su esposa Evaluna y se muestra muy emocionado por presentar su canción, la cual interpreta con su musa.

El cantante reveló que le gustaría realizar una colaboración con nuestro querido coach de La Voz, Christian Nodal.

Recordemos que Evaluna y Camilo se casaron el pasado sábado ocho de febrero en la ciudad de Miami, luego de cuatro años de noviazgo.

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Evaluna y Camilo dieron el sí junto a las personas más importantes de sus vidas, y una de ellas es Ricardo Montaner.

El también coach de La Voz expresó su felicidad por medio de su cuenta de Instagram, pues su hija y Camilo son una de las parejas más queridas del medio y quienes logran enternecer las redes sociales.