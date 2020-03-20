VIDEO: Danna Paola inspira a sus fans para seguir sus sueños; la cantante comparte su experiencia en los Spotify Awards.
Danna Paola fue una de las presentadoras y artistas que impresionó en la primera entrega de los Spotify Awards en el Auditorio Nacional.
El día de ayer, se llevó a cabo la primera edición de los Spotify Awards 2020 y Danna Paola deslumbró en la alfombra verde, donde habló en exclusiva con Venga La Alegría.
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Danna Paola es una gran inspiración para los jóvenes de ahora, además de que su participación en La Academia consiguió que los ex académicos llegarán a obtener grandes resultados dentro del programa.
La cantante de Sodio envió un contundente mensaje para sus seguidores:
Ha sido muy loco cómo han pasado las cosas porque hace un año no me imaginaba nada de esto y yo creo que las plataformas de streaming son una gran oportunidad para todos aquellos (que se quieren dedicar a la música). Nunca dejen sus sueños atrás. Todo es posible y cualquier persona que sea genuina, que componga su música y quiera compartirlo al mundo lo puede hacer
Durante la premiación, Danna Paola se convirtió en la ganadora de la categoría Artista femenina con mayor incremento de fans en la plataforma; nuestra querida excrítica de La Academia quedó en shock al escuchar su nombre.
Hace un año estaba en los Latin Grammy de invitada y tenía muchísimo miedo por volver a la música porque no sabía si era lo correcto, y ahora entiendo que seguir tu corazón y creer en lo que quieres te hace una gran artista. Hay mucha Danna para rato
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En entrevista con Ricardo Casares, la intérprete de Oye Pablo se mostró muy emocionada antes de presentar los premios y compartió su felicidad.
Estoy muy emocionada. La verdad es que son unos premios que me encanta que la primera edición sea en México, creo que es un país lleno de fans increíbles y me siento orgullosa de ser una de las ‘host’ de esta noche y estar nominada; yo creo que va a ser una noche inolvidable