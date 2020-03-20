VIDEO: Danna Paola inspira a sus fans para seguir sus sueños; la cantante comparte su experiencia en los Spotify Awards.

El día de ayer, se llevó a cabo la primera edición de los Spotify Awards 2020 y Danna Paola deslumbró en la alfombra verde, donde habló en exclusiva con Venga La Alegría.

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Danna Paola es una gran inspiración para los jóvenes de ahora, además de que su participación en La Academia consiguió que los ex académicos llegarán a obtener grandes resultados dentro del programa.

La cantante de Sodio envió un contundente mensaje para sus seguidores:

Ha sido muy loco cómo han pasado las cosas porque hace un año no me imaginaba nada de esto y yo creo que las plataformas de streaming son una gran oportunidad para todos aquellos (que se quieren dedicar a la música). Nunca dejen sus sueños atrás. Todo es posible y cualquier persona que sea genuina, que componga su música y quiera compartirlo al mundo lo puede hacer

Durante la premiación, Danna Paola se convirtió en la ganadora de la categoría Artista femenina con mayor incremento de fans en la plataforma; nuestra querida excrítica de La Academia quedó en shock al escuchar su nombre.

Hace un año estaba en los Latin Grammy de invitada y tenía muchísimo miedo por volver a la música porque no sabía si era lo correcto, y ahora entiendo que seguir tu corazón y creer en lo que quieres te hace una gran artista. Hay mucha Danna para rato

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