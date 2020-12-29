Héroes revelan a las atletas con las que les gustaría que Samara Alcalá enfrente el duelo de eliminación.

En la jornada del domingo, Samara Alcalá resultó la primera atleta que tendrá que ir al duelo de eliminación, ya sea con algunas de sus compañeras de equipo o con atletas rojas.

Ante esto, Héroes aprovecharon el tiempo en la fortaleza para darle ánimos a su compañera y demostrarle su apoyo en este momento en el que su estancia en Exatlón: Titanes vs Héroes está en juego.

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“En esta batalla perdimos, no perdimos la guerra, pero sí me siento un poquito extraña”, detalló Samara Alcalá sobre el hecho de estar sentenciada.

Por su parte, su compañero Javier Márquez le afirmó que trabajarán para ganar las siguientes competencias y así lograr que se media con mujeres de Titanes.

“Y ahora lo que tenemos es, Sam, vas a tener que ir a un duelo de eliminación, pero nosotros vamos a luchar por ganar esos dos juegos que vienen”, comentó.

Asimismo, Doris del Moral afirmó que como equipo estarán apoyando a Samara Alcalá con la intención de que no tenga que salir de la competencia.

“Le vamos a estar diciendo tips de que mejore, de que entrenemos juntos, para que, si ganamos el siguiente duelo, pueda regresar aquí a casa con nosotros”, dijo Doris.

Sobre las posibles atletas que podrían enfrentar a Samara Alcalá, en caso de que se tenga que medir con mujeres de Titanes, los Héroes revelaron que podrían ser Carmelita o Pamela.

“Probablemente vayan a sacar a Carmelita y a Pame, y en un enfrentamiento entre ella dos, quién creen que gane: Carmelita y va Pame en automático. Cualquier de las dos la tienes de ganar, vamos a entrenar”, destacó Javi Márquez en platica con más de sus compañeros.

Sin embargo, Samara Alcalá dijo estar consciente de todas las posibilidades que hay por delante, por lo que no se confía y seguirá dando lo mejor de sí.

“Creo que hay posibilidad de las dos maneras, de ir con azules e ir con rojas, realmente si voy con azules también voy a dar mi mejor versión, por ellas, por respeto a mi familia azul, pero si voy con rojas, que es lo que vamos a trabajar, no me asusta y voy a dar mi mejor versión”, dijo.

Finalmente se dijo dispuesta a todo. “Yo creo que va a ser un buen reto, una buena vivencia y estoy dispuesta a todo, voy a dar mi mejor versión”, puntualizó Samara.

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