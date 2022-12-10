Visita la nueva locación de Nicoletta

Playa del Carmen se ha convertido en uno de los lugares favoritos para vacaciones por sus increíbles playas que son toda la atracción además de ser el hogar de los restaurantes más cotizados, por ello el exitoso restaurante Nicoletta no podía faltar dentro de la lista.

Este restaurante se caracteriza por honrar la cultura y las tradiciones Italianas de una manera contemporánea, trayendo a nuestra mesa recetas exclusivas con sabores únicos y texturas inolvidables. Además de unos postres deliciosos e inolvidables que puedes acompañar de una de sus increíbles bebidas que son el complemento perfecto.

Nicoletta cuenta con una arquitectura única que te hará sentir que estás en Italia, disfruta de su increíble atmósfera en compañía de tus seres queridos y déjate deleitar por su increíble menú.

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