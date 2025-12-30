Dile adiós a las paredes lisas, esta es la tendencia que se impondrá en 2026, según la IA
El 2026 llega con nuevas tendencias para el hogar. Las paredes lisas pasarán a ser historia.
A solo un paso del 2026, las celebraciones por Año Nuevo se llevan toda la atención pero hay personas que elevan al cielo sus propósitos y deseos, mientras otros analizan un cambio de look y una renovación de energías. Los hogares también aparecen en esta lista.
Para el año que se avecina, muchas casas cambiarán su fisonomía externa e interna. Esto se debe a que las modificaciones en el hogar sirven para renovar energías pero también se trata de cambios que son impulsados por las tendencias que se imponen internacionalmente.
¿Adiós a las paredes lisas?
De cara al 2026, la Inteligencia Artificial (IA) es la herramienta que está siendo ampliamente utilizada con el fin de conocer y comparar las tendencias que se impondrán. En torno a los hogares, la aplicación Gemini ha sembrado una gran pregunta en torno a las paredes.
“Para 2026, el minimalismo plano y las paredes blancas e impolutas están cediendo el paso a una era mucho más sensorial y táctil. La tendencia que se impone no es un solo material, sino un concepto: el ‘Muro Protagonista’ a través de la textura”, remarcó esta IA dejando abierta la posibilidad a que las paredes lisas desaparezcan.
¿Qué tendencia se impondrá en 2026?
Gemini remarca que en 2026 las paredes lisas comenzarán a quedar en el pasado para darle lugar a las texturas. Esta Inteligencia Artificial afirma que “si estás pensando en renovar tus espacios, aquí tienes las claves de lo que veremos dominar el diseño de interiores en 2026”:
- Palillería y listones (Madera 3D): Esta tendencia, que ya asomaba, se consolida como la reina absoluta. Se trata de revestir secciones de la pared con listones verticales de madera (o materiales que la imitan como el PVC o MDF).
- Molduras reinterpretadas: Las molduras ya no son exclusivas de las casas señoriales o de estilo clásico. En 2026 regresan en formas geométricas modernas y minimalistas.
- Acabados minerales y "limewash": Adiós a la pintura plástica perfecta. Lo que viene es el acabado imperfecto que crea un efecto de "nube" o textura terrosa que recuerda a las villas mediterráneas.
- Paneles acústicos y entelados: El concepto de "Soft Living" busca que las paredes no solo se vean bien, sino que se sientan bien. Se imponen los paneles tapizados en textiles como el lino o el bouclé, especialmente en dormitorios.