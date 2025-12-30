Dile adiós a las paredes lisas, esta es la tendencia que se impondrá en 2026, según la IA

A solo un paso del 2026, las celebraciones por Año Nuevo se llevan toda la atención pero hay personas que elevan al cielo sus propósitos y deseos, mientras otros analizan un cambio de look y una renovación de energías. Los hogares también aparecen en esta lista.

Feng Shui: Los objetos que debes poner en tu casa para recibir el año con prosperidad

Para el año que se avecina, muchas casas cambiarán su fisonomía externa e interna. Esto se debe a que las modificaciones en el hogar sirven para renovar energías pero también se trata de cambios que son impulsados por las tendencias que se imponen internacionalmente.

¿Adiós a las paredes lisas?

De cara al 2026, la Inteligencia Artificial (IA) es la herramienta que está siendo ampliamente utilizada con el fin de conocer y comparar las tendencias que se impondrán. En torno a los hogares, la aplicación Gemini ha sembrado una gran pregunta en torno a las paredes.

“Para 2026, el minimalismo plano y las paredes blancas e impolutas están cediendo el paso a una era mucho más sensorial y táctil. La tendencia que se impone no es un solo material, sino un concepto: el ‘Muro Protagonista’ a través de la textura”, remarcó esta IA dejando abierta la posibilidad a que las paredes lisas desaparezcan.

¿Qué tendencia se impondrá en 2026?

Gemini remarca que en 2026 las paredes lisas comenzarán a quedar en el pasado para darle lugar a las texturas. Esta Inteligencia Artificial afirma que “si estás pensando en renovar tus espacios, aquí tienes las claves de lo que veremos dominar el diseño de interiores en 2026”:

